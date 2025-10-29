Milli ara dönüşü üst üste üç kritik galibiyete imza atan Fenerbahçe'de futbolcular toplu prim kazandı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, tek maçlık prim uygulamasını geride bırakarak paket prim sistemine geçti. Yeni modele göre futbolcular, üç maçlık galibiyet serileri üzerinden prim kazanıyor.

SERİ GALİBİYET ÖDÜLLENDİRİLDİ

Sarı lacivertli oyuncular, son haftalarda aldığı Karagümrük, Stuttgart ve Gaziantep galibiyetleriyle sistemin ilk prim paketini kazandı.

Teknik heyet, oyuncuların performansını artıran bu modelin takım motivasyonuna olumlu yansıdığını düşünüyor.