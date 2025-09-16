Fenerbahçe'de yeni takım menajeri belli oldu: Altyapının yıldızı geri döndü!

Fenerbahçe Medicana Voleybol Takımı'nın yeni menajeri, sarı lacivertli kulübün altyapısından yetişen Ecem Türker oldu.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı’nda menajerlik görevine altyapıdan yetişmiş bir isim getirildi.

Sarı-Lacivertliler, uzun yıllar Çubuklu formayı giyen Ecem Türker’in yeniden kulübe döndüğünü açıkladı.

MİLLİ TAKIMLA AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Türker, son olarak Türkiye Voleybol Federasyonu’nda Altyapı Kadın Milli Takımlar Menajerliği görevini yürütüyordu. 5 yıl süren bu süreçte U21 Kadın Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu ve Dünya İkinciliği gibi önemli başarılara imza atmıştı.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, “Altyapımızdan yetişerek ailemizin bir parçası olan Ecem Türker’e ‘Kulübümüze tekrar hoş geldin’ diyor, yeni görevinde Sarı Meleklerimizle birlikte nice başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

