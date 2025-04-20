Fenerbahçe'de yeni yabancı kuralı hareketliliği: Gönderilmesi planlanan isimler 'yok artık' dedirtti

Yabancı kuralında değişikliğe giden TFF, gelecek sezon 14 yabancıdan en az 2'sinin 1 Ocak 2003 veya sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu getirdi. Kural değişikliğinin ardından gözler Fenerbahçe'ye çevrilirken, sarı-lacivertlilerde yeni kurala uyan sadece 2 futbolcu bulunması atılacak adımları merak konusu haline getirdi.

Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda 20 yabancı bulunurken, sadece Ognjen Mimovic ve Omar Fayed 1 Ocak 2003 ve sonraki tarihte doğmuş olma zorunluluğu kuralına uyuyor.

Fenerbahçe yeni sezon öncesi hiç transfer yapmasa dahi en az 6 yabancı futbolcuyla yollarını ayırmak zorunda.

Sözcü'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'de 5 yabancı futbolcuyla kesin olarak ayrılık kararı alındı.

Haberde bu isimlerin Miha Zajc, Lincoln Henrique, Rodrigo Becao, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko olduğu belirtildi.

Omar Fayed'in ya kiralanacağı ya da satılacağı ifade edilirken, Milan Skriniar'ın takımda kalacağı vurgulandı.

Filip Kostic, Dusan Tadic ve Osayi-Samuel'in durumlarının ise sezon sonunda belli olacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin iyi bir teklif gelmesi halinde Youssef En-Nesyri, Dominik Livakovic, Sebastian Szymanski, Sofyan Amrabat ve Jayden Oosterwolde'yi de satabileceğinin altı çizildi.