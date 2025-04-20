Fenerbahçe'de yeni yabancı kuralı hareketliliği: Gönderilmesi planlanan isimler 'yok artık' dedirtti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de yeni yabancı kuralı hareketliliği: Gönderilmesi planlanan isimler 'yok artık' dedirtti

TFF'nin yeni yabancı kuralı sonrası Süper Lig'deki dinmikliğiyle dikkat çeken takımı Fenerbahçe'de de yeni planlar için adımlar atılacağı iddia edilirken gönderilmesi planlanan ve uygun teklif gelmesi durumunda gönderilebilecek futbolcular listesi şoke etti. Yeni sezon öncesi hiç transfer yapmasa dahi en az 6 yabancı futbolcusunu göndermek durumunda kalacak olan Fenerbahçe'de 5 ismin ayrılığı ise kesinleşti.

Yabancı kuralında değişikliğe giden TFF, gelecek sezon 14 yabancıdan en az 2'sinin 1 Ocak 2003 veya sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu getirdi. Kural değişikliğinin ardından gözler Fenerbahçe'ye çevrilirken, sarı-lacivertlilerde yeni kurala uyan sadece 2 futbolcu bulunması atılacak adımları merak konusu haline getirdi.

Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda 20 yabancı bulunurken, sadece Ognjen Mimovic ve Omar Fayed 1 Ocak 2003 ve sonraki tarihte doğmuş olma zorunluluğu kuralına uyuyor.

Fenerbahçe yeni sezon öncesi hiç transfer yapmasa dahi en az 6 yabancı futbolcuyla yollarını ayırmak zorunda.

Sözcü'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'de 5 yabancı futbolcuyla kesin olarak ayrılık kararı alındı.

Haberde bu isimlerin Miha Zajc, Lincoln Henrique, Rodrigo Becao, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko olduğu belirtildi.

Omar Fayed'in ya kiralanacağı ya da satılacağı ifade edilirken, Milan Skriniar'ın takımda kalacağı vurgulandı.

Filip Kostic, Dusan Tadic ve Osayi-Samuel'in durumlarının ise sezon sonunda belli olacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin iyi bir teklif gelmesi halinde Youssef En-Nesyri, Dominik Livakovic, Sebastian Szymanski, Sofyan Amrabat ve Jayden Oosterwolde'yi de satabileceğinin altı çizildi.

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