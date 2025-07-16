Fenerbahçe'de yıldız oyuncu takımdan ayrıldı! Yeni adresi bile belli oldu: Bugün imza atacak

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak Emre Demir ile yollar ayrıldı.

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FENERBAHÇE EMRE DEMİR'İ TEKRAR KİRALADI

Fenerbahçe, Emre Demir'i Sakaryaspor'a kiraladı. Genç oyuncu, geride bıraktığımız sezonu da yeşil-siyahlı ekipte kiralık olarak geçirmişti.

21 yaşındaki oyuncu, gün içinde Sakarya'ya giderek kendisini Körfez ekibine bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

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