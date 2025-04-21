Fenerbahçe’de ‘Yönetim istifa’ sözleri sonrası devreye Saadettin Saran girdi! Flaş kararını duyurdu

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Fenerbahçe’de ‘Yönetim istifa’ sözleri sonrası devreye Saadettin Saran girdi! Flaş kararını duyurdu

Fenerbahçe'nin Kayserispor ile berabere kalması sonrası yükselen 'Yönetim istifa' sözleri sonrası devreye Saadettin Saran girdi. Son seçimden Ali Koç lehine çekilen Saran flaş kararını duyurdu.

Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe’nin Galatasaray ile arasındaki puan farkı 5’e yükseldi ve şampiyonluk şansı zora girdi.

Maçın son dakikalarında gelen beraberlik golü ile kaybedilen 2 puan sonrası sarı lacivertlilerde ortalık karıştı. Maç sonunda Fenerbahçeli taraftarlardan ‘Yönetim istifa’ sesleri yükselirken Teknik Direktör Mourinho’ya sert tepkiler yükseldi.

Fenerbahçe’de şampiyonluğun büyük ölçüde kaybedilmesi sonrası Başkan Ali Koç’un görevde kalıp kalmayacağı merak konusu haline geldi. Ali Koç’tan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Sarı lacivertlilerde zaman zaman başkanlık için adı geçen isimlerden biri olan ve son seçime Ali Koç aday olduğu için girmeme kararı alan Saadettin Saran devreye girmeye hazırlanıyor.

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Saran, bir Fenerbahçeli taraftarın “Yönetimi kongreye çağırmanızı ve aday olmanızı rica ederim Sadettin Bey” şeklinde sosyal medyada yaptığı paylaşıma “Olacağım” yanıtını verdi.

Saadettin Saran ne zaman seçim çağrısı yapacağı ve olası yönetim listesi henüz belirsizliğini koruyor.

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