Fenerbahçe, tarihi bir geri dönüşle Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Kanarya'da alınan 3 puana rağmen Youssef En-Nesyri, taraftarlar tarafından ağır bir şekilde eleştirilmişti.

Faslı yıldız, Beşiktaş karşısında sahada kaldığı 66 dakika boyunca hiçbir varlık gösteremezken, Fenerbahçe kariyeri için kötü bir istatistik ortaya çıktı.

Galatasaray efsanesinden futbolculara şok suçlama! "Burdan bana iyi baksınlar..."Galatasaray efsanesinden futbolculara şok suçlama! "Burdan bana iyi baksınlar..."Spor

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri kayboldu! - Resim : 2

Galatasaray'a büyük piyango vurdu! O yıldıza 4 talip var: Süper Lig tarihine geçecek bonservisGalatasaray'a büyük piyango vurdu! O yıldıza 4 talip var: Süper Lig tarihine geçecek bonservisSpor

YOUSSEF EN-NESYRI DERBİLERDE KAYBOLDU

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 6 maçta forma giydi. 28 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde ağları sarsamadı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Youssef En-Nesyri, 1429 dakika sahada kaldı. 1.88'lik santrfor, 7 gol atarken, 1 kez de arkadaşlarına servis yaptı.

Serdal Adalı Orkun Kökçü'yü ağlattı!Serdal Adalı Orkun Kökçü'yü ağlattı!Spor
Ajax maçı öncesi Galatasaray'ı korkutan istatistik!Ajax maçı öncesi Galatasaray'ı korkutan istatistik!Spor