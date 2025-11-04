Fenerbahçe, tarihi bir geri dönüşle Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Kanarya'da alınan 3 puana rağmen Youssef En-Nesyri, taraftarlar tarafından ağır bir şekilde eleştirilmişti.

Faslı yıldız, Beşiktaş karşısında sahada kaldığı 66 dakika boyunca hiçbir varlık gösteremezken, Fenerbahçe kariyeri için kötü bir istatistik ortaya çıktı.

YOUSSEF EN-NESYRI DERBİLERDE KAYBOLDU

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 6 maçta forma giydi. 28 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde ağları sarsamadı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Youssef En-Nesyri, 1429 dakika sahada kaldı. 1.88'lik santrfor, 7 gol atarken, 1 kez de arkadaşlarına servis yaptı.