Fenerbahçe'de Yusuf Yazıcı depremi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de Yusuf Yazıcı depremi

Adı Fenerbahçe ile anılan Yusuf Yazıcı Milan yolunda.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı’nın geleceği netlik kazanmaya başladı.

FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan deneyimli 10 numara hakkında sarı-lacivertlileri yıkacak bir gelişme yaşandı

MİLAN İLE ANLAŞMAYA YAKIN

Yusuf Yazıcı ile Lille’de çalışan Milan teknik direktörü Paulo Fonseca'nın eski öğrencisini takımda görmek istediği belirtildi.

Bu doğrultuda harekete geçen Milan yönetiminin oyuncu ile anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Fransız ekibi ile 42 maça çıkan Yusuf Yazıcı 12 gol 4 asist kaydetti.

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