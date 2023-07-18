Fenerbahçe'de Zaha gelişmesi. Arap kulübü transferden çekildi

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırsa da bu sezon yapılan transferler ile şampiyonluk parolası ile sezona başlamak isteyen Fenerbahçe, Wilfried Zaha için şartları zorluyor.

Fotospor'un Sky Sports'a dayandırdığı habere göre; Suudi Arabistan ekiplerinden olan Al-Ettifaq, Zaha transferinden vazgeçti.

Zaha'nın önünde artık iki seçenek bulunduğu öğrenildi.

Bu seçeneklerde 30 yaşındaki yıldız ya takımı Crystal Palace'nin teklifi kabul edecek, ya da sarı-lacivertli kulüple anlaşacak.

Yıldız oyuncu önümüzdeki günlerde seçimini yapacak ve transfer açıklanacak.

Geçen sezon Zaha, Ada ekibinde 28 maça çıktı. 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.