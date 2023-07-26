Fenerbahçe'de Zimbru maçı öncesi flaş gelişme. İki oyuncu kadrodan çıkarıldı

Sarı-lacivertli temsilcimiz, Konferans Ligi 2. eleme turunda oynanacak Zimbru maçı öncesi kadroda değişiklik yaptı.

Fenerbahçe'de Zimbru maçı öncesi flaş gelişme. İki oyuncu kadrodan çıkarıldı

Editör: Fatma Demirkaya

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Zimbru'yu ağırlayacak.

Bu mücadele öncesi kadroda değişiklik yaşandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Gustavo Henrique ve Diego Rossi kadrodan çıkarıldı.

Bu oyuncular yerine kadroya Joshua King ve Samet Akaydın eklendi.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama;

''Yapılan son teknik değerlendirme sonrasında Zimbru maçı kadromuza Gustavo Henrique ve Diego Rossi’nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın eklenmiştir.''

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