Fenerbahçe’deki Mourinho gerçeği ortaya çıktı. Semih Şentürk içeriden aldığı bilgileri anlattı

Fenerbahçe’de geçtiğimiz yıl U19 takımını çalıştıran Semih Şentürk çarpıcı bir Mourinho iddiasında bulundu. Eski öğrencileriyle iletişiminin devam ettiğini belirten Şentürk, Portekizli hocayla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Şentürk, Mourinho’nun taktik idmanları nasıl yaptırdığını anlatarak kimseyle konuşmadığını vurguladı.

Semih Şentürk'ün SkySpor YouTube kanalındaki açıklamaları şöyle:

"Geçen seneki çocuklarla iletişimim var. Bunları ara sıra Mourinho çağırıyor, 12-13 kişi taktik idmana. Son 2 gün öncesi yapılan taktik idmanı var ya... Taktik idmanda zaten normal başlayacağı 11 ile çalışmıyormuş. Hep karışık 11 yapıyormuş. Birincisi orada bir yanlış var.

Mourinho sezon başından beri, bizim çocuklar hepsi gidiyorlar oraya... Taktik idmanda bizim takım rakip takım oluyor. Atıyorum benim geçen sene çalıştırdığım U19 takımı AZ Alkmaar oluyor ama diğer takımı hep farklı farklı 11'ler...

Bir de Mourinho'yu soruyorum mesela 'Nasıl?' diyorum. 'Kimseyle konuşmuyor" diyorlar. Yardımcısı yaptırıyormuş taktik idmanı. Nasıl başarı gelecek? Kimseyle konuşmuyormuş. Bunlar gerçek ciddi söylüyorum, kimseyle konuşmuyormuş."