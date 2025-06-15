Fenerbahçe'den 100 milyon euro'luk operasyon: 4 futbolcu için seferberlik

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Fenerbahçe'den 100 milyon euro'luk operasyon: 4 futbolcu için seferberlik

Transferde gaza basan Fenerbahçe'nin piyasa değeri 100 milyon euroyu geçen 4 futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun kadro planlaması devam ediyor. Jose Mourinho ile yola devam eden sarı lacivertlilerin transfer çalışmaları Avrupa basınında haber oldu.

Daily Mercato'ya göre Fenerbahçe, 4 önemli yıldızı kadrosuna katmayı hedefliyor. PSG forması giyen 3 futbolcuyla yakından ilgilenen yönetimin öncelikli hedefi, ara transfer döneminde kiralık olarak getirdiği Sloven stoper Milan Skriniar'ın bonservisini almak olduğu belirtildi.

PSG'nin Güney Koreli kanat oyuncusu Kang-in Lee'yi de renklerine bağlamak istediği ifade edilen Fenerbahçe'nin aynı takımdan fazla forma şansı bulamayan Portekizli santrfor Gonçalo Ramos'u da listesinde tuttuğu kaydedildi.

Ayrıca Tottenham'dan Güney Koreli sol kanat Heung-min Son için devreye girildiği ve görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

Toplam piyasa değeri 100 milyon euroyu bulan 4 futbolcunun transferi için sarı-lacivertli kurmayların hummalı bir çalışma yürüttüğü bilgisi verildi.

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