Fenerbahçe’den 3 imza birden!

Fenerbahçe, altyapıya yaptığı yatırımları hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Bursaspor’un pilot takımı Nilüfer FK’da kiralık olarak forma giyen üç genç oyuncunun transferini resmen tamamladı.

Bursaspor’dan yapılan açıklamada, 17 yaşındaki santrfor Selahattin Sevim, 17 yaşındaki sol kanat Ercüment Sancaklı ve 17 yaşındaki ön libero Ahmet Efe Çakmakkaya için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Yeşil-beyazlı kulüp, altyapısından yetişen oyunculara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederken kariyerlerinin yeni döneminde başarı dileğinde bulundu.