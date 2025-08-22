Fenerbahçe’den 3 imza birden!

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’den 3 imza birden!

Fenerbahçe, altyapıya yaptığı yatırımlar kapsamında Bursaspor’un pilot takımı Nilüfer FK’da forma giyen 17 yaşındaki Selahattin Sevim, Ercüment Sancaklı ve Ahmet Efe Çakmakkaya’yı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, altyapıya yaptığı yatırımları hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Bursaspor’un pilot takımı Nilüfer FK’da kiralık olarak forma giyen üç genç oyuncunun transferini resmen tamamladı.

Bursaspor’dan yapılan açıklamada, 17 yaşındaki santrfor Selahattin Sevim, 17 yaşındaki sol kanat Ercüment Sancaklı ve 17 yaşındaki ön libero Ahmet Efe Çakmakkaya için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Yeşil-beyazlı kulüp, altyapısından yetişen oyunculara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederken kariyerlerinin yeni döneminde başarı dileğinde bulundu.

Son Haberler
Ebrar yine stil değiştirdi! Yarı finale kalırsak bakın ne yapacak
Ebrar yine stil değiştirdi! Yarı finale kalırsak bakın ne yapacak
Ünlü gazeteci AKP’nin gizli oyununu ifşa etti! Flaş iddia
Ünlü gazeteci AKP’nin gizli oyununu ifşa etti! Flaş iddia
Yaz Yıldırım'ın Kerem Aktürkoğlu sözleri şaşkınlık yarattı
Yaz Yıldırım'ın Kerem Aktürkoğlu sözleri şaşkınlık yarattı
Beşiktaş’ın eski golcüsü Hugo Almeida Türkiye’ye teknik direktör olarak dönüyor!
Beşiktaş’ın eski golcüsü Hugo Almeida Türkiye’ye teknik direktör olarak dönüyor!
Milli Savunma Bakanı Güler, Hulusi Akar’ı sildi!
Milli Savunma Bakanı Güler, Hulusi Akar’ı sildi!