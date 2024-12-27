Fenerbahçe’den 3 Temmuz açıklaması: Mücadelemiz sürecek

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’den 3 Temmuz açıklaması: Mücadelemiz sürecek

Fenerbahçe, 3 Temmuz davasında Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu hakkında verilen beraat kararlarının yıldönümünde açıklama yaptı. Sarı lacivertli kulüp yaptığı yazılı açıklamada mücadelelerinin süreceği mesajını verdi.

Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz süreciyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "3 Temmuz 2011'de, karanlık eller tarafından kulübümüzü ele geçirmek, şanlı tarihimize leke sürmek için tüm güçleriyle Kulübümüze ve değerlerimize saldıranlara karşı ortaya koyduğumuz mücadele, 3 yıl önce onurlu bir zafere dönüştü." denildi.

Fenerbahçe’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"3 Temmuz 2011'de, karanlık eller tarafından kulübümüzü ele geçirmek, şanlı tarihimize leke sürmek için tüm güçleriyle Kulübümüze ve değerlerimize saldıranlara karşı ortaya koyduğumuz mücadele, 3 yıl önce onurlu bir zafere dönüştü.

FETÖ tarafından kurgulanan hain kumpasta, önceki Başkanımız Aziz Yıldırım, eski yöneticilerimiz Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu ile değerli Fenerbahçelilerin yargılandığı davada, Yargıtay 5. Ceza Dairesi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararını 27 Aralık 2021'de onadı.

İlk günden itibaren 'bu bir kumpas' diyen, alın teri ve emeğinin kirletilmesine izin vermeyen, milyonların vicdanlarında tertemiz olan Fenerbahçemiz, hukuk önünde de bu gerçeği kanıtladı.

Eli kanlı bu örgüte karşı 3 Temmuz sabahı başlayan mücadelemizde Fenerbahçe en önemli zaferin adı olurken;
Kulübümüzü hedef alanların, Fenerbahçe'ye leke sürmek isteyen zavallıların durumu tüm Türkiye'nin malumu!

13 yılı aşkın süredir devam eden kutsal mücadelemizde, ilk günkü duruşumuzdan taviz vermeden, maddi ve manevi zararlarımız tazmin edilene kadar hak arayışımız devam edecektir.

Bu zorlu ve uzun süre zarfında bir an olsun kulübümüzü yalnız bırakmayan; başkanımızın ve yöneticilerimizin yanında duran ve futbol takımımızın emeğine sahip çıkan camiamızın tüm fertlerine bir kez daha şükranlarımızı sunarız."

Son Haberler
Sinemaseverlere 9 yeni film geliyor
Sinemaseverlere 9 yeni film geliyor
Fenerbahçe’den 3 Temmuz açıklaması: Mücadelemiz sürecek
Fenerbahçe’den 3 Temmuz açıklaması: Mücadelemiz sürecek
Teğmenler açıklaması 17 gün önceden AKP'ye sızdı
Teğmenler açıklaması 17 gün önceden AKP'ye sızdı
Galatasaray’a 15.5 milyon euroluk piyango. İtalyanlar duyurdu
Galatasaray’a 15.5 milyon euroluk piyango. İtalyanlar duyurdu
Kırklareli'nde 18 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde 18 kaçak göçmen yakalandı