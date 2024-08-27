Fenerbahçe'den 5 yemişti. Gökhan Akkan dayanamadı

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Fenerbahçe'den 5 yemişti. Gökhan Akkan dayanamadı

Fenerbahçe maçının ardından yapılan sert eleştirilere dayanamayan Gökhan Akkan Instagram hesabını kapattı.

Trendyol Süper Lig’in 3. Hafta mücadelesinde Pazar günü Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler ev sahibini 5-0 mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri, 16, 61 ve 64. dakikalarda Fred, 53. dakikada Edin Dzeko ve 66. dakikada Alikunov (KK) attı.

GÖKHAN AKKAN ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Rizesporlu Gökhan Akkan Fenerbahçe’ye karşı yaptığı 4 kurtarış ile haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi olsada yenilen 5 gol sonrası eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

"GÖKHANBAHÇE"

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar Gökhan Akkan için “Gökhanbahçe” yorumunu yaparken pek çok sosyal medya kullanıcısı da Akkan’a için sert sözler sarf etti.

INSTAGRAM HESABINI KAPATTI

Söylenen sert sözlere daha fazla dayanamayan Gökhan Akkan’dan flaş bir hamle geldi. Akkan’ın Instagram hesabını kapattığı görüldü.

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