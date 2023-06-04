Fenerbahçe'den 5 yıldız detayı. Sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi flaş bir hamleye imza attı.

Sarı Lacivertliler, maç öncesi seremonide giyilen sweatshirtlerde Fenerbahçe logosunun üstünde 5 yıldız yer aldı. Bu olay her iki taraftarlar tarafından sosyal medyada gündem oldu.



NE OLMUŞTU?

Sarı lacivertli kulüp, kendi kararı doğrulusunda bu sezon maçlara yıldızsız logo ile çıkıyordu. Fenerbahçe, TFF'den 1959 öncesi kazanılan şampiyonlukların geçerli olmasını talep etmişti. Sarı lacivertliler, 1959'dan önce kazanılan 9 şampiyonluğula birlikte 5 yıldızı olduğunu savunuyordu.