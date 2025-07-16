Fenerbahçe'den 65 milyon euroluk operasyon! Kasa dolup taşacak

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Fenerbahçe'den 65 milyon euroluk operasyon! Kasa dolup taşacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netlik kazanmaya başardı. Sarı-lacivertli ekip, 6 oyuncuyu satmayı ve bu satışlardan 65 milyon euro bonservis bedeli elde etmeyi planlıyor.

Yeni sezonda hem şampiyonluk hem de Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu da büyük ölçüde değiştirmeyi planlıyor. Bu bağlamda transfer süreden sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda görmek istemediği isimlerle de yollarını ayıracak.

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FENERBAHÇE'DE 6 İSMİN BİLETİ KESİLDİ

Bu isimlerin başında takıma geçen sezonun devre arasında gelen ancak sakatlığı sonrasında beklenen performansı sergileyemeyen Diego Carlos geliyor.

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Tecrübeli stoperin dışında beklentilerin çok altında kalan Sofyan Amrabat, Alexander Djiku, Rodrigio Becao, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder de satış listesindeki isimler.

Fenerbahçe Yönetimi, bu 6 isimden en az 65 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

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