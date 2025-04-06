Fenerbahçe'den 9 yıl sonra Trabzonspor'a 4 gol

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda baskılı oyunuyla üst üste golle buldu. Jose Mourinho'nun öğrencileri rakip filelere 4 gol atarken rakibini farklı mağlup etti. 2015-2016 sezonunda Trabzonspor'u deplasmanda 4-0 yenen Fenerbahçe, 24 Nisan 20216'dan bu yana bir kez daha 4 kez gol sevinci yaşadı.

SON ÜÇ MAÇTA FENERBAHÇE GALİP

Öte yandan Fenerbahçe, ezeli rakibiyle oynadığı son 3 maçta sahadan 3'er puanla ayrıldı. Geçtiğimiz sezon ve bu sezon Trabzon'da oynanan karşılaşmalardan galip ayrılan sarı-lacivertliler bugün de kazanarak 3 maçlık seri yakaladı. Kanarya, bu süreçte 10 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.