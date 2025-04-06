Fenerbahçe'den 9 yıl sonra Trabzonspor'a 4 gol

Kaynak: İHA
Fenerbahçe'den 9 yıl sonra Trabzonspor'a 4 gol

Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u 4-1'lik skorla mağlup ederken 9 yıl sonra rakibine 4 gol atmayı başardı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda baskılı oyunuyla üst üste golle buldu. Jose Mourinho'nun öğrencileri rakip filelere 4 gol atarken rakibini farklı mağlup etti. 2015-2016 sezonunda Trabzonspor'u deplasmanda 4-0 yenen Fenerbahçe, 24 Nisan 20216'dan bu yana bir kez daha 4 kez gol sevinci yaşadı.

SON ÜÇ MAÇTA FENERBAHÇE GALİP

Öte yandan Fenerbahçe, ezeli rakibiyle oynadığı son 3 maçta sahadan 3'er puanla ayrıldı. Geçtiğimiz sezon ve bu sezon Trabzon'da oynanan karşılaşmalardan galip ayrılan sarı-lacivertliler bugün de kazanarak 3 maçlık seri yakaladı. Kanarya, bu süreçte 10 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

Son Haberler
Ünlü gazeteci İmamoğlu'nun yerine aday olarak belirecek kişiyi açıkladı
Ünlü gazeteci İmamoğlu'nun yerine aday olarak belirecek kişiyi açıkladı
Ahmet Çakar "Zubkov'un pozisyonu penaltı değil"
Ahmet Çakar "Zubkov'un pozisyonu penaltı değil"
BUDO'da yangın paniği: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
BUDO'da yangın paniği: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Ankara derbisinde Gençlerbirliği farklı kazandı
Ankara derbisinde Gençlerbirliği farklı kazandı
ABD'nin yeni vergileri Nijerya ekonomisinde endişe yarattı
ABD'nin yeni vergileri Nijerya ekonomisinde endişe yarattı