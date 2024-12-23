Fenerbahçe'den açıklama: Yabancı hakemler derhal göreve getirilsin

Fenerbahçe Kulübü, Eyüpspor karşılaşmasında yaşanan hakem hatalarına tepki gösterdi. Kulüp, maçta 2 penaltılarının verilmediğini ve VAR hakemlerinin bu durumu görmezden gelerek adaletsizlik yarattığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Takımımıza verilmeyen açık ve tartışmasız 2 penaltının VAR hakemleri tarafından es geçilmesiyle bir hakem katliamı yaşatılmıştır" denildi.

Kulüp, resmi internet sitesinde yayınladığı açıklamada, Türk futbolunun hakem müdahaleleriyle yozlaştığını vurguladı. TFF'nin çabalarına rağmen, özellikle VAR hakemlerinin maç sonuçlarına müdahale ettiği ifade edilerek, "Süper Lig’in 17. haftası itibarıyla hakemlerin maçlara ve sonuçlara açıkça müdahale ettiği artık inkâr edilemeyecek seviyelerdedir. Türk futbolu, VAR hakemleri aracılığıyla sistematik bir şekilde katledilmektedir" denildi.

Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında yaşanan hakem hatalarına dair, "Bu hatalar istikrarlı şekilde bir takımın lehine gerçekleşmekte ve bu takıma şampiyonluk yolunda açık şekilde avantaj sağlanmaktadır" ifadelerine yer verdi. Kulüp, Türk futbolunun adaletsizlikten korunması gerektiğini belirterek, yabancı hakemlerin göreve getirilmesi talebini de yineledi.