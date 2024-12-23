Fenerbahçe'den açıklama: Yabancı hakemler derhal göreve getirilsin

Kaynak: DHA
Fenerbahçe'den açıklama: Yabancı hakemler derhal göreve getirilsin

Fenerbahçe Kulübü bir açıklama yaparak yabancı hakemlerin derhal göreve getirilmesini talep etti.

Fenerbahçe Kulübü, Eyüpspor karşılaşmasında yaşanan hakem hatalarına tepki gösterdi. Kulüp, maçta 2 penaltılarının verilmediğini ve VAR hakemlerinin bu durumu görmezden gelerek adaletsizlik yarattığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Takımımıza verilmeyen açık ve tartışmasız 2 penaltının VAR hakemleri tarafından es geçilmesiyle bir hakem katliamı yaşatılmıştır" denildi.

Kulüp, resmi internet sitesinde yayınladığı açıklamada, Türk futbolunun hakem müdahaleleriyle yozlaştığını vurguladı. TFF'nin çabalarına rağmen, özellikle VAR hakemlerinin maç sonuçlarına müdahale ettiği ifade edilerek, "Süper Lig’in 17. haftası itibarıyla hakemlerin maçlara ve sonuçlara açıkça müdahale ettiği artık inkâr edilemeyecek seviyelerdedir. Türk futbolu, VAR hakemleri aracılığıyla sistematik bir şekilde katledilmektedir" denildi.

Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında yaşanan hakem hatalarına dair, "Bu hatalar istikrarlı şekilde bir takımın lehine gerçekleşmekte ve bu takıma şampiyonluk yolunda açık şekilde avantaj sağlanmaktadır" ifadelerine yer verdi. Kulüp, Türk futbolunun adaletsizlikten korunması gerektiğini belirterek, yabancı hakemlerin göreve getirilmesi talebini de yineledi.

Son Haberler
Kızılcık Şerbeti'nde bu hafta dört ölü var! Hangi karakterler diziye veda edecek?
Kızılcık Şerbeti'nde bu hafta dört ölü var! Hangi karakterler diziye veda edecek?
Samsun’da çatı katında korkutan yangın
Samsun’da çatı katında korkutan yangın
Ankara'da 8 bin litre kaçak içki ele geçirildi
Ankara'da 8 bin litre kaçak içki ele geçirildi
Psikolojim bozuk diye not bırakıp intihar etti
Psikolojim bozuk diye not bırakıp intihar etti
Fenerbahçe'den açıklama: Yabancı hakemler derhal göreve getirilsin
Fenerbahçe'den açıklama: Yabancı hakemler derhal göreve getirilsin