﻿Fenerbahçe yıldız ismin bonservisini almak istiyor

Fenerbahçe, gelecek için adımlarını şimdiden atan sarı-lacivertli takım yıldız ismin transferi için görüşmelere başladı.

JESUS OYUNUNU BENİMSETTİ

Ali Koç, geçen sezon sonradan göreve gelen İsmail Kartal’ın başarılı performansı sonrası zor bir karar verdi. Kartal ile yollar ayrıldı, Jorge Jesus göreve geldi. Tecrübeli teknik adam, 10 transferle birlikte adeta yeni bir takım kurdu. Buna rağmen oyun anlayışını kısa sürede oturttu. Üstelik tek bir taktik değil, 3’lü savunmanın varyasyonları ile 4’lü defansın farklı dizilişlerini öğrencilerine benimsetti.

ALIOSKI İÇİN KARAR VERİLDİ

Fanatik gazetesinin haberine göre; Sezon başında kadrosuna 12 ismi katarak ciddi bir revizyona giden Sarı-Lacivertliler'de en sürpriz transferlerden biri de Ezgjan Alioski olmuştu. O dönem sol bekte Filip Novak ile Ferdi Kadıoğlu'nun yer alması nedeniyle bu bölgeye transfer beklenmezken Fenerbahçe bir anda Kuzey Makedonyalı oyuncuyu açıklamıştı.

FORMU MERAK EDİLİYORDU

Geçtiğimiz dönemlerde özellikle Galatasaray ve Trabzonspor'la ismi anılan tecrübeli sol bekin transferi büyük bir şaşkınlıkla karşılanmıştı. Leeds United'dan, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahly'e giden 30 yaşındaki oyuncunun form durumu da oldukça merak ediliyordu.

NOVAK'IN AYRILIĞI ALIOSKI İÇİN AVANTAJ OLDU

Teknik direktör Jorge Jesus'un, Novak'a gelecek planlarında yer vermemesi ve Çek oyuncunun takımdan ayrılması, Ferdi'nin de zaman zaman sağ bek, sol ön gibi farklı mevkiilerde değerlendirilmesi sonrasında Alioski için aslında kadroda yer açıldı. Başarılı oyuncu da form durumu ve fizik-kalitesiyle kısa sürede hemen hemen hazır olduğunu göstermişti.

FENERBAHÇE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Fenerbahçe formasıyla 12 maçta 1 gol, 1 asistlik katkı sağlayan ve camiadan geçer not alan Alioski bir yıllığına kiralanmıştı. Yıldız oyuncunun geleceği merakla beklenirken, Arap Yarımadası'ndan flaş bir iddia geldi. El Sport, Sarı-Lacivertliler'in, deneyimli sol bekin bonservisini almak için şimdiden Suudi temsilcisi Al-Ahly'le görüşmelere başladığını duyurdu.