Fenerbahçe'den Anderson Talisca bombası

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Fenerbahçe'den Anderson Talisca bombası

Fenerbahçe transferde rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi. Başkan Ali Koç'un hedefinde Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca var.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın gerisinde kalan Fenerbahçe, transfer piyasasında bomba bir iddiayla gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekip, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca’yı renklerine bağlamak için harekete geçti.

Sezonu 99 puan ile ikinci sırada noktalayan Fenerbahçe, başkanlık seçimlerinin heyecanı sürerken transfer çalışmalarına da hız verdi. Gelecek sezonu daha güçlü bir kadro ile karşılamak isteyen Fenerbahçe’nin, Anderson Talisca ile flörtte olduğu konuşuluyor.

gfclrl7xqaadttr.jpgKhalej News’in haberine göre, Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği Suudi Arabistan’ın Al Nassr kulübü, 30 yaşındaki Talisca ile yollarını ayırma niyetinde. Fenerbahçe’nin yanı sıra, Brezilya’nın Corinthians takımının da Talisca için devrede olduğu ve transfer yarışında olduğu belirtiliyor.

Al-Nassr forması altında bu sezon 25 maçta 25 gol ve 4 asistle Talisca, Türkiye’de daha önce Beşiktaş ile de 80 maçta 37 gol ve 14 asistle unutulmaz bir performans sergilemişti.

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