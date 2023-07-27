Fenerbahçe'den Arjantinli yıldız için dudak uçuklatan teklif

Orta saha transferi için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler Bologna'da forma giyen Nicolas Dominguez için girişimlere başladı.

Fenerbahçe'den Arjantinli yıldız için dudak uçuklatan teklif

Editör: Barış Atakan

Dünya yıldızlarını kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de orta saha transferi için rota İtalya'ya çevrildi.

HEDEF NİCOLAS DOMİNGUEZ
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Fenerbahçe Serie A ekiplerinden Bologna’da forma giyen Nicolas Dominguez için görüşmelere başladı.

4 YILLIK SÖZLEŞME
Sarı-lacivertlilerin, Arjantinli orta sahaya yıllık 2.7 milyon Euro’dan 4 senelik sözleşme teklif ettiği öne sürüldü.

10 MİLYON BONSERVİS TEKLİF EDİLDİ
Haberde ayrıca Fenerbahçe’nin oyuncunun kulübüne ise 10 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği belirtilirken Bologna'nın beklentisinin ise 12 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20-30 civarında bir pay olduğu ifade edildi.

Öne Çıkanlar
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Son Haberler
Almanya'dan Nijer'deki darbeye ilişkin açıklama Dünya
Almanya'dan Nijer'deki darbeye ilişkin açıklama
Vize sorunu TBMM gündemine taşındı Güncel
Vize sorunu TBMM gündemine taşındı
Sivasspor'a Dinamo Kiev'den takviye Spor
Sivasspor'a Dinamo Kiev'den takviye
Avcılar’da Suriyeli tacizciye meydana dayağı Güncel
Avcılar’da Suriyeli tacizciye meydana dayağı
Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı. Tatil için Türkiye'ye geldi Magazin
Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı. Tatil için Türkiye'ye geldi
Tanju Özcan'dan İmamoğlu için bomba iddia. Canlı yayında açıkladı Siyaset
Tanju Özcan'dan İmamoğlu için bomba iddia. Canlı yayında açıkladı
Lifli besinler kalp krizini önlüyor Sağlık
Lifli besinler kalp krizini önlüyor