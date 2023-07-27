Fenerbahçe'den Arjantinli yıldız için dudak uçuklatan teklif

Editör: Barış Atakan

Dünya yıldızlarını kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de orta saha transferi için rota İtalya'ya çevrildi.

HEDEF NİCOLAS DOMİNGUEZ

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Fenerbahçe Serie A ekiplerinden Bologna’da forma giyen Nicolas Dominguez için görüşmelere başladı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı-lacivertlilerin, Arjantinli orta sahaya yıllık 2.7 milyon Euro’dan 4 senelik sözleşme teklif ettiği öne sürüldü.

10 MİLYON BONSERVİS TEKLİF EDİLDİ

Haberde ayrıca Fenerbahçe’nin oyuncunun kulübüne ise 10 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği belirtilirken Bologna'nın beklentisinin ise 12 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20-30 civarında bir pay olduğu ifade edildi.