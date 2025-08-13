Fenerbahçe'den ayrılan Emre Mor için ezeli rakip devrede

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den ayrılan Emre Mor için ezeli rakip devrede

Trabzonspor, Fenerbahçe'den ayrılacak Emre Mor'u transfer etmek için düğmeye bastı. Bordo mavililer 28 yaşındaki futbolcu için bonservis ödemeyecek.

Sezona kendi evinde 1-0'lık Kocaelispor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bir yandan yabancı futbolcu arayışlarına devam eden Karadeniz ekibi bir yandan da yerli kalitesini yükseltmek istiyor.

Kanatta oynayan Zubkov, Olaigbe, Nwakaeme ve Visca’ya yerli bir alternatf arayan Trabzonspor, Fenerbahçe'den ayrılacak Emre Moru'u gündemine aldı. Bonservis problemini kendisi çözecek olan 28 yaşındaki futolcunun menajerler aracılığıyla Bordo-Mavililer’e teklif edildi. Fatih Tekke’nin kararına göre bu transferini durumu netleşecek.

