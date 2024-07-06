Fenerbahçe'den ayrıldı Bayern Münih'e gitti

Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Yam Madar, Almanya'nın Bayern Münih takımına geçiş yapmak üzere.

İsrail medyasına göre; Leandro Bolmaro'nun ayrılmasının ardından Bayern Münih, serbest durumda olan Yam Madar ile anlaşmaya vardı.

Maccabi Tel Aviv ile de görüşme halinde olan Madar'ın, Bayern Münih ile sözleşme imzalamasının an meselesi olduğu belirtildi.

Geçen sezon Partizan'dan Fenerbahçe'ye katılan 24 yaşındaki Madar, sezonda ortalama 4.6 puan, 1.2 ribaund ve 2.1 asist istatistikleriyle mücadele etti.