Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Anderson Talisca'dan net cevap

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Anderson Talisca için ülkesi Brezilya'ya döneceği iddia ediliyordu. Süper Lig'de oynanan Göztepe maçında kaçırdığı penaltının ardından sarı-lacivertli taraftarın tepkisini çeken Anderson Talisca, transfer durumu hakkında Brezilya basınından TNT Sports'a açıklamalar yaptı.

Brezilya basınında sıkça Corinthians ve Gremio ile anılan 31 yaşındaki oyuncu, ülkesine dönüş ihtimalini reddetti.

"SADECE FENERBAHÇE'YE ODAKLANDIM"

Anderson Talisca, transfer iddialarını şu sözlerle reddetti: "Şu anda Brezilya'ya dönmeyi düşünmüyorum. Anı yaşıyorum ve Fenerbahçe ile kontratım var. Şu an sadece Fenerbahçe'ye odaklandım."

Deneyimli oyuncu, Fenerbahçe'nin Benfica eşleşmesi hakkında "Tek hedefim Şampiyonlar Ligi." açıklamasında bulundu.

