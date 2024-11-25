Fenerbahçe’den ayrılmak isteyen Oğuz Aydın’a Mourinho “Dur” dedi

Fenerbahçe’nin Süper Lig’de Kayserispor’u 6-2 mağlup ettiği maçta yıldızı parlayan isim Oğuz Aydın oldu. Sezon başından bu yana ilk kez ilk 11’de oynayan genç oyuncu attığı 2 golle dikkatleri üstüne çekti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, sezon öncesinde Alanyaspor'dan transfer edilen ancak yeterince forma şansı bulamayan Oğuz'un ara transfer döneminde ayrılmayı kafasına koyduğu ve düzenli olarak oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ileri sürüldü.

Ancak 24 yaşındaki futbolcu ilk kez 11'de sahaya çıktığı maçta şansını iyi değerlendirdi ve sonunda kendisini gösterdi. Oğuz Aydın, teknik direktör Jose Mourinho'nun kendisine güvenmesiyle ayrılık düşüncesinden de vazgeçti.

Maç eksiğine rağmen fizik olarak son derece diri olması dikkat çeken sarı lacivertli futbolcunun Samandıra'da antrenman performansı da son derece iyi durumdaydı.

İlk olarak Zenit ile oynanan hazırlık maçında bunu gösteren, "Ben de buradayım" mesajını veren Oğuz için bu sınav kırılma noktası oldu.

Yetenekli futbolcu artık Saint- Maximin ile birlikte kanat rotasyonunun bir parçası olacak ve forma rekabetine girecek.