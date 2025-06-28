Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Galatasaray transferi resmen açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, sürpriz bir transfere imza attı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Errick McCollum'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Errick McCollum ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Yıldız oyuncu daha önce de sarı-kırmızılı formayı giymişti.

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İşte Galatasaray tarafından yapılan açıklama;

"Galatasaray MCT Technic, Avrupa ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin tecrübeli yıldızlarından, 2016'da kazandığımız EuroCup şampiyonluğu yaşayan kadronun önemli isimlerinden olan Errick McCollum ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.Kariyerine yeniden sarı kırmızılı forması giyerek devam edecek olan McCollum'a başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyoruz."

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