Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) profesyonel liglerde görev yapan ve aktif olarak bahis oynayan 152 hakemi açıklamasının ardından ilk tepki Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan geldi.

"KİRLİ İNSANLARDAN KURTULMAK ADINA FIRSAT"

Kozyatağı Kültür Merkezi’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Saran, isimlerin ortaya çıkmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Saran şöyle konuştu:

"Bunların ortaya çıkmasından son derece mutluyuz. Zorbay Küçük ismi bizim için sürpriz değil. Daha fazla isimler de çıkacak. Bu iş başka yerlere de gidecek. Tek söyleyeceğim, takipçiyiz. Yeri gelince konuşacağız.

Bunu ortaya çıkaranları bir kez daha kutluyoruz. Türk futbolu adına çok önemli olduğunu, içimizdeki bu kirli insanlardan kurtulmak adına fırsat olduğunu düşünüyoruz. Biz hak yememeye son derece özen gösteren bir kulüp olarak bu gelişmelerden son derece mutluyuz."