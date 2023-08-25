Fenerbahçe'den Batshuayi kararı. Premier Lig ekibi teklif yapmıştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe'de bir yandan da yıldız oyunculara teklif gelmeye devam ediyor.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın Michy Batshuayi için yaptığı 4 milyon euro'luk teklifi sarı lacivertliler reddetti.

Haberin devamında ise Fenerbahçe'nin Batshuayi için 10-12 milyon euro arasında bir teklif beklediği belirtildi.

Ayrıca yıldız oyuncu ile Premier Lig'den bir takımın daha ilgilendiği de ifade edildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 resmi maçta forma giyen 29 yaşındaki golcü, 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.