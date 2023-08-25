Fenerbahçe'den Batshuayi kararı. Premier Lig ekibi teklif yapmıştı

Geçtiğimiz sezonun başında takıma katılan Mitchy Batshuayi'ye Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest teklif yapsa da bu teklife Fenerbahçe'nin yanıtı gecikmedi.

Fenerbahçe'den Batshuayi kararı. Premier Lig ekibi teklif yapmıştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe'de bir yandan da yıldız oyunculara teklif gelmeye devam ediyor.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın Michy Batshuayi için yaptığı 4 milyon euro'luk teklifi sarı lacivertliler reddetti.

Haberin devamında ise Fenerbahçe'nin Batshuayi için 10-12 milyon euro arasında bir teklif beklediği belirtildi.

Ayrıca yıldız oyuncu ile Premier Lig'den bir takımın daha ilgilendiği de ifade edildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 resmi maçta forma giyen 29 yaşındaki golcü, 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

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