Fenerbahçe’den Beşiktaş derbisi öncesi uyarı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’den Beşiktaş derbisi öncesi uyarı

Fenerbahçe’den Beşiktaş derbisine saatler kala uyarı geldi. Yapılan açıklamada taraftarlara çeşitli uyarılar yer aldı.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için taraftarlarına uyarıda bulundu. Uyarıda derbiyi statta takip edecek taraftarlara bilgilendirmeler yer aldı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Beşiktaş deplasmanına gidecek olan taraftarlarımızın dikkatine

Beşiktaş deplasmanına gidecek olan taraftarlarımızın, saat 15.15'te stadımızın önünden hareket edecek otobüslerdeki yerini almaları gerekmektedir.

Deplasman tribününe münferit giriş yapılamayacak olup, herhangi bir aksilik yaşanmaması adına taraftarlarımızın konuya hassasiyet göstermelerini önemle rica ederiz."

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