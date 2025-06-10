Fenerbahçe'den Beşiktaş'a... Adım adım transfer gerçekleşiyor

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a... Adım adım transfer gerçekleşiyor

Fenerbahçe'yle sona eren sözleşmesini uzatmayan Bright Osayi Samuel'in Beşiktaş ile görüştüğü ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

Süper Lig'de önümüzdeki sezona iddialı girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe ile biten sözleşmesini henüz yenilemeyen Nijeryalı sağ bek Bright Osayi Samuel, siyah beyazlıların transfer listesinde üst sıralarda yer aldı.

27 yaşındaki Nijeryalı sağ bek ile yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilirken oyuncunun siyah-beyazlılardan 2.5 milyon euro yıllık ücret ve 1 milyon euro imza parası istediği öğrenildi.

Beşiktaş'ın ise Osayi-Samuel'e yıllık 2 milyon euro önerdiği ve imza parasında indirim istediği öne sürüldü.

Oyuncuya yurt dışından da ilginin olduğu, Fransa'dan Rennes'in ve İngiltere'den Crystal Palace'ın durumu yakından takip ettiği ifade edildi.

Daha önce İngiltere'ye dönmek istediği için Fenerbahçe'yle sözleşme uzatmadığı iddia edilen futbolcunun İstanbul'da kalmaya ikna olduğu da paylaşıldı.

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