Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gözdağı: Farklı başlangıç

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76'lık skorla yenerek 1-0 öne geçti.

Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Fenerbahçe Beko maçında aldığı ikinci teknik faulle diskalifiye edildi.

Ev sahibi Fenerbahçe Beko mücadeleye “McCollum, Emre Ekşioğlu, Marko Guduric, Nigel Hayes-Davis, Khem Birch” İlk 5’iyle başladı.

Konuk Beşiktaş Fibabanka ise “Jonah Mathews, Berk Uğurlu, Derek Needham, Dustin Sleva, Emanuel Terry” ” İlk 5’iyle parkede yer aldı.

FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ ELE ALDI

Dengeli başlayan maçın ilk 5 dakikası Fenerbahçe’nin 13-12 üstünlüğüyle geçildi. Bu bölümde Fenerbahçe Birch ile etkili olurken, Beşiktaş’ta Needham ön plana çıktı. Hücumda ve savunmada etkinliği artıran Fenerbahçe, ilk periyodu 22-16 önde tamamladı. Sarı-lacivertliler, ikinci periyodun bitimine 4.50 kala Birch’ün alley-opp’uyla 11 sayılık farkı yakaladı: 34-23. Maçın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 50-34 üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü periyodun bitimine 06.35 kala Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, iki teknik faul alarak diskalifiye edildi. Üçüncü periyotta farkı daha da açan sarı-lacivertliler final periyoduna 21 sayılık farkla gitti: 73-52.

Karşılıklı basketlerle başlayan son periyodun ilk 3 dakikalık bölümü Fenerbahçe’nin 82-60 üstünlüğüyle geçildi. Kalan sürede rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler maçı 94-76 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

FENERBAHÇE BEKO 94 BEŞİKTAŞ FİBABANKA 76

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Polat Parlak

FENERBAHÇE BEKO: Nigel Hayes 7, McCollum 12, Guduric 7, Birch 15, Emre Ekşioğlu, Baldwin 14, Melih Mahmutoğlu 8, Melli 4, Metecan Birsen 13, Hall 9, Yiğit Hamza Mestoğlu 5 , Faruk Biberoviç

BEŞİKTAŞ FIBABANKA: Mathews 11, Needham 14, Sleva 5, Berk Uğurlu 6, Terry 3, Allman 7, Yiğit Arslan 11, Morgan 7, Plavsic 8, Kerem Konan 4,Ata Özbek, Yağız Aksu

1’İNCİ PERİYOT: 22-16

DEVRE: 50-34

3’ÜNCÜ PERİYOT: 73-52