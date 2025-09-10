Fenerbahçe'den Beşiktaş'a İsmail Yüksek cevabı!

Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından transfer planlamaları hız kazandı.

Kanarya'da özellikle gelecek isimlerin yanında ayrılacak futbolcular da büyük merak konusu olmuş durumda. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in takımdan ayrılabileceği ifade edilmiş ve Beşiktaş tarafından kulübe teklif yapıldığı öne sürülmüştü.

BEŞİKTAŞ'A İSMAİL YÜKSEK İÇİN OLUMSUZ YANIT!

Beşiktaş'ın teklifine Kanarya tarafından cevap verildi. Fenerbahçe Yönetimi, bu sezon daha fazla forma şansı bulması beklenen milli futbolcuyu kesinlikle bırakmama kararı aldı ve gelen teklifi reddetti.

