Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay tabela göndermesi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasındaki derbide Fenerbahçe arsaVev, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendi.
İBB GOP Halit Kıvanç Stadı'nda oynanan derbinin ilk yarısı tempolu bir oyuna sahne oldu. Karşılaşmanın 10. dakikasında Fenerbahçe arsaVev, Marta Cox'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
16. dakikada Fenerbahçe savunmasında yapılan hatanın ardından Esra Manya'nın ceza sahası içinde yaptığı vuruşla Beşiktaş, beraberlik golünü buldu: 1-1
İkinci yarıda takımlar pozisyon bulmakta zorlanırken Fenerbahçe arsaVev'de Marta Cox, 67. dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle takımını 2-1 öne geçirdi.
Kalan sürede başka gol olmadı ve derbiyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.
FENERBAHÇE'DEN SKORBORD GÖNDERMESİ
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Beşiktaş'a skorbord göndermesi yaptı.
Tabela son düdükle kapandı…— Fenerbahçe arsaVev (@kadinfutbolfb) October 5, 2025
