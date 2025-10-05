Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay tabela göndermesi

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay tabela göndermesi

Fenerbahçe arsaVev, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçın ardından sosyal medya hesabından ezeli rakibine gönderme yaptı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasındaki derbide Fenerbahçe arsaVev, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

İBB GOP Halit Kıvanç Stadı'nda oynanan derbinin ilk yarısı tempolu bir oyuna sahne oldu. Karşılaşmanın 10. dakikasında Fenerbahçe arsaVev, Marta Cox'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

3.jpg

16. dakikada Fenerbahçe savunmasında yapılan hatanın ardından Esra Manya'nın ceza sahası içinde yaptığı vuruşla Beşiktaş, beraberlik golünü buldu: 1-1

İkinci yarıda takımlar pozisyon bulmakta zorlanırken Fenerbahçe arsaVev'de Marta Cox, 67. dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve derbiyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.

fb.jpg

FENERBAHÇE'DEN SKORBORD GÖNDERMESİ

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Beşiktaş'a skorbord göndermesi yaptı.

