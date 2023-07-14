Fenerbahçe'den bir stoper transferi daha

Editör: Hamza Özalkuş

eni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve bu doğrultuda şimdiden Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymansk ve Alexander Djiku gibi yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe'nin, stoper hattına bir isim daha transfer etmek üzere olduğu iddia edildi.

10 MİLYON EURO ÖDENECEK

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre, Fenerbahçe yönetimi, Serie A ekiplerinden Udinese’nin yıldız futbolcusu Becao ile görüşmelerinde mutlu sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler Brezilyalı stoperin transferi için kulübü Udinese'ye 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu çizme ekibi Udinese’de geçiren Rodrigo Becao burada çıktığı 28 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.