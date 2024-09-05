Fenerbahçe'den Busenaz Sürmeneli'ye yapılan saldırıya kınama

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli trafikte saldırıya uğradı.

Yol verme tartışmasının ardından aracını Busenaz Sürmeneli’nin aracının önüne kıran saldırgan S.K. aracından inerek Busenaz Sürmeneli’ye saldırdı.

Busenaz Sürmeneli’ye tokat attıktan sonra aracına binerek uzaklaşan S.K. emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

hakkında birçok suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklandı.

Yaşanan olayın ardından sporcusu Busenaz Sürmeneli için bir açıklama paylaşan Fenerbahçe olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trabzon’da olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, otomobiliyle seyir halindeyken sıkışan trafikte yaşadığı yol verme tartışmasında önüne kıran bir trafik magandası tarafından darp edilmiş ve hakarete uğramıştır. Yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak gerçekleşen çirkin saldırıyla ilgili yasal işlemlerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz"