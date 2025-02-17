Fenerbahçe’den büyük müjde: Borcu neredeyse kapatacağız

Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi Fethi Pekin, kulüp borçları ve yeni sponsporluklar hakkında Flash Haber'e açıklamalarda bulundu. Pekin yaptığı açıklamada yapacakları hamleler ile borcu sıfıra yakın hâle getireceklerini söyledi.

Fethi Pekin’in konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Yeniden yapılandırma sözleşmesini imzaladığımız tarihte, o günkü Euro kuru üzerinden ana para borcumuz yaklaşık 320 milyon Euro’ydu. O dönemde Euro kuru 10 lira seviyelerindeydi ve borcumuzu Türk Lirası’na çevirmiştik. Bu doğrultuda, ana para borcumuz yaklaşık 3 milyar TL olarak belirlenmişti. Geldiğimiz noktada, son gerçekleştirdiğimiz sermaye artırımıyla birlikte ana para borcumuz 80 milyon TL seviyesine düşmüştür. Böylece borcumuzda 200 milyon Euro’nun üzerinde bir azalma sağlanmıştır.

Önümüzdeki süreçte sermaye tavanımızı 1.251 milyar TL’ye çıkaracağız. Sonrasında ise bir sermaye artışı daha yaparak 250 milyon TL’den 1.250 milyar TL’ye ulaşacağız. Bu işlemin tamamlanmasıyla birlikte borcumuz 80 milyon TL’den 40 milyon TL seviyelerine inecek ve birkaç ay içinde bu süreci tamamlamış olacağız.

Bunun ardından bir adımımız daha olacak, ancak halka açık bir şirket olduğumuz için şu an bu konuda detay vermemiz doğru olmaz. Ancak bu adımı da tamamlandığında borcun sıfıra yakın bir seviyeye geleceğini düşünüyorum.

Danışmanlarımızın yaptığı değerlendirmelere göre, yıllık 12-14 milyon Euro değerinde bir seviyeye ulaşabileceğimizi öngörüyorlar. Ülker ile olduğu gibi 10 yıllık yapmak zorunda değiliz. 12 milyon Euro olsa bile 10 ile çarpsak 120 milyon Euro (Yaklaşık 4.6 milyar Türk Lirası) eder. Ben daha fazla olacağını düşünüyorum.

Forma sponsoru adidas ile sözleşme imzalayacağız. Onun da rakamı yüksek ve tatmin edici bir rakam. Oradan da büyük bir gelir elde edeceğiz."