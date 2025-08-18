Fenerbahçe'den büyük sürpriz! Sezon açılışı Galatasaray'la yapılacak

Geçtiğimiz sezon 3'te 3 yaparak Euroleague, Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın 2025-26 sezonu öncesindeki hazırlık programı netleşti.

Sarı lacivertliler yeni sezon için ilk takım idmanını 25 Ağustos Pazartesi günü yapacak. Fenerbahçe Beko’nun hazırlık takvimindeki önemli tarihler şu şekilde:



25 Ağustos Pazartesi - Sezon açılışı



4 Eylül Perşembe - Galatasaray hazırlık maçı (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu - Saat 19.00)



8 Eylül Pazartesi - Dubai Basketball hazırlık maçı (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu - Saat 19.00)



13 Eylül Cumartesi - Esenler Erokspor hazırlık maçı (Sinan Erdem Spor Salonu - 19.00)



17 Eylül Çarşamba - AEK hazırlık maçı (Sunel Arena - 19.30)



19 Eylül Cuma - Kızılyıldız hazırlık maçı - Girit Turnuvası (Heraklion Arena - 18.00)



21 Eylül Pazar - Olympiacos ya da Emporio Armani Milano hazırlık maçı - Girit Turnuvası (Heraklion Arena)