Fenerbahçe'den büyük sürpriz! Sezon açılışı Galatasaray'la yapılacak

Kaynak: Haber Merkezi
Yeni sezon için top başı yapmaya hazırlanan Fenerbahçe Beko'nun maç takvimi açıklandı.

Geçtiğimiz sezon 3'te 3 yaparak Euroleague, Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın 2025-26 sezonu öncesindeki hazırlık programı netleşti.

4-008.jpg

Sarı lacivertliler yeni sezon için ilk takım idmanını 25 Ağustos Pazartesi günü yapacak. Fenerbahçe Beko’nun hazırlık takvimindeki önemli tarihler şu şekilde:

25 Ağustos Pazartesi - Sezon açılışı

4 Eylül Perşembe - Galatasaray hazırlık maçı (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu - Saat 19.00)

8 Eylül Pazartesi - Dubai Basketball hazırlık maçı (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu - Saat 19.00)

13 Eylül Cumartesi - Esenler Erokspor hazırlık maçı (Sinan Erdem Spor Salonu - 19.00)

17 Eylül Çarşamba - AEK hazırlık maçı (Sunel Arena - 19.30)

19 Eylül Cuma - Kızılyıldız hazırlık maçı - Girit Turnuvası (Heraklion Arena - 18.00)

21 Eylül Pazar - Olympiacos ya da Emporio Armani Milano hazırlık maçı - Girit Turnuvası (Heraklion Arena)

