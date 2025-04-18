Fenerbahçe’den çılgın anlaşma: 5 yılda 100 milyon euro ödenecek

Fenerbahçe, stadyum isim hakkı için dünya çapında tanınan yoğurt markası Chobani ile tarihi bir sponsorluk anlaşmasına imza atmak üzere.

Sözcü'de yer alan habere göre, ABD merkezli şirketin sahibi ve aynı zamanda sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Hamdi Ulukaya, sarı-lacivertli kulübe yıllık yaklaşık 20 milyon euro destek sağlayacak.

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan ve Başkan Ali Koç’un yakın dostu olan Ulukaya ile yapılan bu dev iş birliğinin son aşamasına gelindi. Anlaşmanın tüm detayları netleştiğinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Böylece Fenerbahçe, beş yıllık bir süreçte toplamda 100 milyon euroyu bulan rekor bir gelir elde etmiş olacak.

Bu sponsorluk, kulübün finansal gücünü artırmakla kalmayıp, marka değerini de uluslararası ölçekte daha görünür kılacak.

Öte yandan Fenerbahçe, kısa süre önce Adidas ile yaptığı forma sponsorluğu anlaşmasıyla da yıllık 8 milyon euro gelir sağlamıştı.