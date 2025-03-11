Fenerbahçe’den çılgın plan: 30 milyon euroyu gözden çıkardılar

Bu sezon Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezonun transferlerini planlamaya başladı. Bu bağlamda sarı-lacivertlilerin ilk hedefi Filip Kostic olurken, Juve'nin gözden çıkardığı bir diğer isim Vlahovic de radarda.

Fanatik'in İtalyan basınına dayandırdığı habere göre Fenerbahçe, Filip Kostic ve Dusan Vlahovic için 30 milyon euroyu gözden çıkardı.

Juventus iki futbolcuyu da gelecek sezon takımda düşünmezken Filip Kostic imzaya hazır.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Dusan Vlahovic'le kurduğu ilk temastan 'hayır' yanıtını aldığı ifade edildi. Önceliği İngiltere Premier Lig olan Vlahovic ile görüşmelerin süreceği aktarıldı. An itibarıyla İngiltere'den bir takımın Vlahovic'e talip olmamasının, Fenerbahçe'nin umutlarını artırdığı vurgulandı.