Fenerbahçe'den City'nin 2 yıldızına kanca: Mourinho istemiş

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı.

Önümüzdeki sezon da Jose Mourinho ile devam etme düşüncesinde olan sarı lacivertli yönetim, kadroda büyük değişiklikler yapmayı planlıyor. Dzeko, Tadic, Livakovic, Szymanski gibi önemli oyuncularıyla yolları ayırması beklenen sarı lacivertliler bu oyuncuların yerini yıldız transferlerle doldurmak istiyor.

Fenerbahçe tranfer listesinin başına ise Manchester City'nin kanat oyuncuları Jack Grealish ve Jeremy Doku'yu koyduğu belirtildi.

Bu sezon Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan ve yeni bir yapılanmaya gidecek olan Manchester ekibi takımdaki bazı oyuncuları transfer listesine koydu. Grealish'te bu isimlerden biri.

29 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu bu sene çıktığı 32 maçta 3 gol 5 asistle yalnızca 8 gol katkısı verebildi.

22 yaşındaki kanat oyuncusu Doku ise bu sene City formasıyla çıktığı 38 maçta 6 gol 9 asist yaparak 15 gole doğrudan katkı verdi.

Sarı lacivertliler bu transferler için Mourinho kozunu oynayarak oyuncuları ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.