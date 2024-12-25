Fenerbahçe’den çok konuşulacak hamle. Branco İngiltere’ye uçtu

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’den çok konuşulacak hamle. Branco İngiltere’ye uçtu

Fenerbahçe, ara transferde büyük bir hamleye hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, Belçikalı yıldız Kevin de Bruyne için harekete geçti. Sportif Direktör Branco, transfer görüşmesi için İngiltere’ye

Trendyol Süper Lig'de son maçında Eyüpspor ile berabere kalan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kaldı.

Kadrosuna yeni takviyeler yapacak olan sarı-lacivertli takım, Amrabat, Maximin ve En-Nesyri gibi yıldızları transfer etmişti. Sarı-lacivertli yönetim, Jose Mourinho'nun da onayıyla Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Kevin De Bruyne için harekete geçti.

kevndebryne.jpg

Takımda düzenli forma giyememediği için Manchester City'den ayrılmasına kesin gözlüyle bakılan De Bruyne'nin Avrupa kulüplerinden gelecek olan tekliflere sıcak bakacağı iddia edildi. 2025'in yazında sözleşmesi sona erecek olan Kevin De Bruyne henüz kulüp yönetimiyle görüşme yapmadı.

Bu sezon Premier Lig'de büyük bir hüsran yaşayan Pep Guardiola'nın da onayıyla takımda değişikliğe gidileceği ifade ediliyor. Yapılacak transfer hamleleri ile birlikte Belçikalı yıldızın takımdan ayrılması bekleniyor.

Son Haberler
Çanakkale’de feribot seferlerine fırtına engeli
Çanakkale’de feribot seferlerine fırtına engeli
Büyükçekmece’de 42 yaşındaki adam otoparkta ölü bulunmuştu: Yeni detaylar çıktı
Büyükçekmece’de 42 yaşındaki adam otoparkta ölü bulunmuştu
Azerbaycan'da 1 günlük milli yas ilan edildi
Azerbaycan'da 1 günlük milli yas ilan edildi
Hakkında soruşturma başlatılmıştı... BTP lideri Hüseyin Baş'tan ilk cevap
Hakkında soruşturma başlatılmıştı... BTP lideri Hüseyin Baş'tan ilk cevap
Bankalardan nakit para çekiminde belge isteneceği söylenmişti! O iddialara MASAK’tan ilk açıklama geldi
Bankalardan nakit para çekiminde belge isteneceği söylenmişti! O iddialara MASAK’tan ilk açıklama geldi