Fenerbahçe’den çok konuşulacak hamle. Branco İngiltere’ye uçtu

Trendyol Süper Lig'de son maçında Eyüpspor ile berabere kalan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kaldı.

Kadrosuna yeni takviyeler yapacak olan sarı-lacivertli takım, Amrabat, Maximin ve En-Nesyri gibi yıldızları transfer etmişti. Sarı-lacivertli yönetim, Jose Mourinho'nun da onayıyla Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Kevin De Bruyne için harekete geçti.

Takımda düzenli forma giyememediği için Manchester City'den ayrılmasına kesin gözlüyle bakılan De Bruyne'nin Avrupa kulüplerinden gelecek olan tekliflere sıcak bakacağı iddia edildi. 2025'in yazında sözleşmesi sona erecek olan Kevin De Bruyne henüz kulüp yönetimiyle görüşme yapmadı.

Bu sezon Premier Lig'de büyük bir hüsran yaşayan Pep Guardiola'nın da onayıyla takımda değişikliğe gidileceği ifade ediliyor. Yapılacak transfer hamleleri ile birlikte Belçikalı yıldızın takımdan ayrılması bekleniyor.