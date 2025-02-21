Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer hamlesi: Operasyon dört koldan başlayacak

Ara transfer döneminde Diego Carlos, Talisca, Skriniar ve Mimovic'i renklerine bağlayan Fenerbahçe için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Juventus'un satmayı planladığı Dusan Vlahovic için harekete geçiyor.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun 25 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşmelere başlayacağı belirtildi.

Jose Mourinho'nun takımda görmeyi istediği Vlahovic'i ikna etmek için futbolcuyla görüşme gerçekleştireceği aktarıldı. Portekizli teknik adamın yıldız futbolcu ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirip kendisiyle ilgili planlarını ve neden takımda görmek istediğini anlatması bekleniyor.

Öte yandan Vlahovic'in Juventus'tan yakın arkadaşı Filip Kostic'in de Sırp golcüye gelmesi yönünde tavsiyede bulunacağı öne sürüldü.

Piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen Vlahovic bu sezon Juventus'ta 30 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 2 asistlik skor katkısında bulundu.