Süper Lig’de cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-lacivertli kulüp, deplasman tribünü biletlerinin satışıyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medyada, biletlerin belirli taraftar gruplarına ayrıcalıklı olarak dağıtılacağı iddialarının gündeme gelmesinin ardından Fenerbahçe, sürecin tamamen şeffaf yürütüleceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan duyuruda, Beşiktaş maçına yönelik 7 bin 318 bilet talebi geldiği, ancak deplasman tribünü kapasitesinin 1.914 kişiyle sınırlı olduğu belirtilerek tüm biletlerin 31 Ekim 2025 saat 11.00'de passo.com.tr üzerinden satışa sunulacağı ifade edildi. Bilet fiyatının 2.250 TL olacağı belirtildi.

Açıklamada, “Camiamıza verdiğimiz tüm sözleri tutma kararlılığımızın aynı şekilde devam ettiğini; her konuda olduğu gibi bu süreçte de şeffaflık ve adalet ilkelerimiz doğrultusunda hareket edeceğimizi tüm taraftarlarımıza bir kez daha bildiririz." denildi.