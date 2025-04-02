Fenerbahçe’den derbi öncesi taraftarlara mesaj

Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray’ı konuk edecek. Sarı lacivertliler zorlu maçı kazanarak adını yarı finale yazdırmak istiyor.

Sarı lacivertli yönetim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraftarlarına mesaj verdi. Yapılan paylaşımda sarı lacivertli taraftarların 90 dakika boyunca takıma destek vermesi istendi.

Fenerbahçe’nin yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:



"Bu akşam binler tribünde, milyonlar kalplerde! Hep beraber kenetleneceğimiz bir mücadele bizi bekliyor.



Sahada terinin son damlasına kadar savaşacak Takımımız için en önemli şey senin varlığın!



Bu akşam Kadıköy sarı lacivert olacak,



Saracoğlu sevgimizle,



Gökyüzü sesimizle çınlayacak!



Tribünün sesi Takımımızı sarıp sarmalayacak!



Göğsümüzde arma Fenerbahçe aşkımızla çarpacak!



90 dakika boyunca aklımız düşüncemiz bir, yüreğimiz bir: Sadece Fenerbahçe!



İlk düdükle birlikte kalbimiz sahada atacak, her pasta, her ikili mücadelede biz de orada olacağız.



Son ana kadar hep birlikte!



Unutma! Sen bu takımın ruhusun!



Takım Taraftar birlikte odaklanacak, galibiyet için sonuna kadar savaşacağız…



Bugün omuz omuza, son düdüğe kadar takımın yanında olacağız…"