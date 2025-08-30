Fenerbahçe'den dev satış! Genç yıldız yola çıktı

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Sarı Lacivertliler Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’den gelen dev teklifi kabul etti.

FENERBAHÇE YUSUF AKÇİÇEK'İ SATIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Al-Hilal ve Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’in transferi için anlaşmaya vardı. Taraflar, 22 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. Ayrıca Fenerbahçe, genç oyuncunun sonraki satışından da yüzde 15 pay hakkına sahip olacak.

MENAJERİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ İÇİN ARABİSTAN'A GİTTİ

Yusuf Akçiçek'in temsilcisi, Al-Hilal ile sözleşme görüşmelerini tamamlamak üzere Suudi Arabistan’a gitti. Görüşmelerin kısa sürede tamamlanması ve resmi imzaların atılması bekleniyor.