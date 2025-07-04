Fenerbahçe'den doping açıklaması

Fenerbahçe Allan Saint-Maximin’in iddiaları üzerine bir açıklama yayınladı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

2024-25 sezonunda formamızı giymiş olan Allan Saint-Maximin’in, bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaları hayretle takip ettik.

Sporcunun yaşadığı bir sağlık sorunu sonrasında kendisine uygulanan tedavi sürecine ilişkin gerçekleri kamuoyuna çarpıtarak aktarması, kulübümüzün itibarını zedelemeyi hedefleyen bir girişimdir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve kurumsal itibarımıza yönelik çarpıtılmış beyanlara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü

MAXIMIN'İN İDDİALARI GÜNDEMİ SARSTI

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde kendisine doping yapmak istenildiğini iddia eden Maximin, "Mourinho, şampiyon olmak için her şeyini verdi. Ama ne yazık ki, etrafında çok karmaşık olan birçok şey var. Fenerbahçe’nin şampiyon olamamasının nedeni, futbol dışı etkenlerle kulübün çevresinin kuşatılmış olmasıydı. Hatta bir noktada bana doping yapmaya bile kalktılar." ifadelerini kullandı.

VERİLEN SERUMDA YASAKLI İLAÇ VARDI

Gazeteci Yusuf Kenan Çalık'ın verdiği bilgiye göre "Bağırsak sorunu yaşayan Maximin, evde rahatsızlanınca kulübün sponsor hastanesinden ambulans çağırıyor. Ambulansl gelen doktor oyuncuya serum veriyor. İçinde dekort isimli ilaç var ve bu da WADA tarafından müsabakada kullanıldığı takdirde doping sayılan bir madde içeriyor. Ardından Maximin hastaneye gittiğini kulüp doktoruna haber veriyor. Müdahil olan kulüp doktoru serumun kesilmesini söylüyor. Ek olarak oyuncu o dönemde 3 kere doping testinden geçiriliyor. Biri de TFF'nin random testlerinden. Hepsi negatif çıkıyor. Yasağını bağırsak enfeksiyonu sonrasında da 2 maç forma giymiyor."