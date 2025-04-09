Fenerbahçe'den Eda Erdem ve Liza Safronova açıklaması

Kaynak: AA
Fenerbahçe'den Eda Erdem ve Liza Safronova açıklaması

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı kaptan Eda Erdem Dündar ve Liza Safronova'nın son durumlarını açıkladı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabında bugün Galatasaray'la karşılaşacak Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda kaptan Eda Erdem Dündar ve Liza Safronova'nın sağlık durumlarından dolayı dinlendirileceği açıklandı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcularımızdan Kaptan Eda Erdem, yapılan muayene ve tetkikleri sonrasında tespit edilen sol ayak bileği dış yan bağ zorlanması ve eklem içi ödem nedeniyle, Liza Safronova ise geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Galatasaray Daikin ile bugün oynayacağımız müsabakada, tedbir amaçlı dinlendirileceklerdir. Tedavileri devam eden sporcularımıza geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz." denildi.

Son Haberler
Huzurevinde yangın şoku: 24 kişi dumandan etkilenmişti: Başsavcılık devrede
Huzurevinde yangın şoku: 24 kişi dumandan etkilenmişti: Başsavcılık devrede
Erdoğan'dan ‘Trump övgüsü’ için yanıt
Erdoğan'dan ‘Trump övgüsü’ için yanıt
Kafede dehşet! Tabancayla saldırdı
Kafede dehşet! Tabancayla saldırdı
Çaykur Rizesporlu Atilla Mocsi Trabzonspor maçı öncesi iddialı
Çaykur Rizesporlu Atilla Mocsi Trabzonspor maçı öncesi iddialı
Bin yılın sırrı! Tapınakta ortaya çıkan samuray hikâyesi
Bin yılın sırrı! Tapınakta ortaya çıkan samuray hikâyesi