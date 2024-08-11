Fenerbahçe'den 'Ferdi veda etti' açıklaması

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Fenerbahçe'den 'Ferdi veda etti' açıklaması

Sarı lacivertli kulüpten Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi.

Fenerbahçe'den Ferdi açıklaması

Fenerbahçe'nin hakkında transfer haberleri çıkan futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, dün geceki Adana Demirspor maçının 88. dakikasında oyundan alınmıştı.

Ferdi oyundan çıkarken ve maç sonrası tribünler "Gitme sana muhtacım, gözümde nursun başımda tacım, muhtacım" şarkısını söyledi.

Genç futbolcu taraftarlara el sallayarak karşılık verirken, "Ferdi Fenerbahçe'ye veda etti" yorumları yapıldı.

Fenerbahçe A Takım Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler, bunun üzerine bir açıklama yaptı.

Yemeneciler şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu ile ilgili 'veda etti' şeklindeki yorumlar doğru değildir. Taraftarlarımızın sevgisine onları selamlayarak karşılık vermiştir. Normal bir maç sonu el sallamasından ibaret durum."

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