Fenerbahçe'den flaş 5 yıldız açıklaması

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Burak Kızılhan, Fenerbahçe'nin gelecek sezondan itibaren 5 yıldızlı logo kullanacağını açıkladı.

Kızılhan, açıklamasında, ''Kulübümüz 5 yıldızlı arma kullanımını hayata geçirdi ve armamız resmen tescillendi. 2020-2021 sezonunda TFF'ye yaptığımız başvuru hala cevaplanmadı. Biz artık beklemeyeceğiz ve her alanda 5 yıldızlı armayı kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Burak Kızılhan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Bu sezon Fenerbahçe'miz 9 branşta, onlarca kupa ve madalyalar kazandı. Adımıza yakışan spor kulübü kimliğinin altını dolduran başarılar elde etti. Fenerbahçe, Cumhuriyeti'nin 100. yılında 26 kupa kazandı. İşte tablo burada."

"Afet bölgesine 1500 adet çadır gönderdik. TFF tarafından hayata geçirilen Omuz omuza kampanyasına 550 adet, toplamda ise 1050 konteyner ile destek olduk. Bu arada çok merak ediyorum rakiplerimiz de söz verdikleri destekleri TFF'ye yolladılar mı? TFF bu konuyla ilgili gerekli bilgileri paylaşacaktır."