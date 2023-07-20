Fenerbahçe'den flaş Szalai kararı. Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe, Macar stoperi Attila Szalai'ye transfer görüşmeleri yapması için izin verdi.

Fenerbahçe'den flaş Szalai kararı. Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe, Alman ekiplerinin transfer gündeminde yer alan Attila Szalai'ye transfer görüşmeleri yapması için izin verdi. Szalai, Fenerbahçe formasını 117 maçta giydi ve 7 gol ile 4 asist kaydetti.

Fenerbahçe, Attila Szalai'ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verildiğini açıkladı. Sarı lacivertli ekip, Alman ekiplerinin transfer gündeminde yer alan 25 yaşındaki savunma oyuncusu Attila Szalai'ye görüşme yapması için izin verdi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılandırması sürdürülen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Attila Szalai'ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE FORMASINI 117 MAÇTA GİYDİ
2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Attila Szalai, sarı-lacivertli formayı 117 karşılaşmada giydi. 25 yaşındaki savunmacı bu maçlarda 7 gol ve 4 asist kaydetti.

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